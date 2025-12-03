Chi è l’ex marito di Francesca Inaudi Andrea Gattinoni

Francesca Inaudi è stata a lungo fidanzata e quindi sposata con il collega ed ex marito Andrea Gattinoni, un rapporto finito dopo 12 anni. Su chi le abbia rubato il cuore oggi scarseggiano i dettagli, vista appunto “l’allergia” della donna alle attenzioni dei settimanali rosa. A ogni modo, spulciando in rete sembrerebbe un ingegnere del suono, con l’hobby della fotografia. Una liaison che già ai tempi l’attrice decise di vivere con descrizione nonostante la notorietà fosse già piuttosto ampia. Successivamente l’attrice è stata legata all’attore Damiano Bruè, ma poi ha vissuto un lungo periodo di solitudine. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

