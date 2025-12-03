Chi è Francesco Lazzari il nome nuovo del già affollato settore del dorso italiano
Nuovo dorsista di valore all’orizzonte? Ci sono le premesse. Francesco Lazzari ha saputo convertire nel migliore dei modi la soddisfazione della prima chiamata nella Nazionale A di nuoto. Solitamente gli Europei in vasca corta sono l’occasione giusta per capire di che pasta si è fatti a livello internazionale e il lombardo ha messo in mostra un livello pregevole. L’aver dato un lancio da 22?88 nella frazione a dorso della 4×50 mista mista ha messo nelle condizioni il quartetto tricolore di andarsi a prendere un oro significativo, il secondo consecutivo dopo quello di Otopeni. Lazzari, da questo punto di vista, ha dato un contributo importante. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ha preso ufficialmente il via oggi la partecipazione di Francesco Lazzari agli Europei di Lublino. Lazzari ha aperto il suo Europeo nono tempo complessivo nel 50 farfalla , registrando un miglioramento di quattro decimi sul precedente personale. 50 farfall - facebook.com Vai su Facebook
Salute, Lazzari (Cnop): "Subito legge su psicologo di base" - "Lotteremo per l'approvazione della legge sullo psicologo di base, che aspetta solo il via libera del ministero della Salute, anche a nome di Francesco". Riporta adnkronos.com