Nuovo dorsista di valore all’orizzonte? Ci sono le premesse. Francesco Lazzari ha saputo convertire nel migliore dei modi la soddisfazione della prima chiamata nella Nazionale A di nuoto. Solitamente gli Europei in vasca corta sono l’occasione giusta per capire di che pasta si è fatti a livello internazionale e il lombardo ha messo in mostra un livello pregevole. L’aver dato un lancio da 22?88 nella frazione a dorso della 4×50 mista mista ha messo nelle condizioni il quartetto tricolore di andarsi a prendere un oro significativo, il secondo consecutivo dopo quello di Otopeni. Lazzari, da questo punto di vista, ha dato un contributo importante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi è Francesco Lazzari, il nome nuovo del già affollato settore del dorso italiano