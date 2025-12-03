Chi è Francesca Inaudi l’attrice di L’altro ispettore | la carriera e la vita privata

Francesca Inaudi è l'attrice toscana che interpreta la PM Raffaella Pacini nella fiction L'altro ispettore. Ha iniziato in teatro, approdando poi al cinema e alla tv che le hanno dato notorietà. Oggi è mamma di un bambino di 5 anni, ma il suo privato è qualcosa che tiene lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

