Chi è Federica Mogherini l'ex ministra italiana fermata a Bruxelles e accusata di frode in Ue

Federica Mogherini, 52 anni, è stata deputata del Pd, ministra degli Esteri nel governo Renzi e Alta rappresentante dell'Unione europea. Dal 2020 è rettrice del Collegio d'Europa: questo è il ruolo che oggi la vede indagata per frode in appalti pubblici. È stata fermata e poi rilasciata a Bruxelles. 🔗 Leggi su Fanpage.it