Chi è Federica Mogherini l'ex ministra italiana fermata a Bruxelles e accusata di frode in Ue

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Mogherini, 52 anni, è stata deputata del Pd, ministra degli Esteri nel governo Renzi e Alta rappresentante dell'Unione europea. Dal 2020 è rettrice del Collegio d'Europa: questo è il ruolo che oggi la vede indagata per frode in appalti pubblici. È stata fermata e poi rilasciata a Bruxelles. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

232 federica mogherini exChi &#232; Federica Mogherini, ex ministra ed ex Miss PESC dell’Ue indagata per presunto uso improprio dei fondi comunitari - Ministra a soli 41 anni sotto il governo Renzi, ha iniziato la sua carriera nelle istituzioni europee nel 2014, dopo una breve esperienza alla Farnesina ... Si legge su startupitalia.eu

232 federica mogherini exChi &#232; Federica Mogherini - Ex ministra degli Esteri e vicepresidente della Commissione Europea, oggi rettrice di un istituito prestigioso: è coinvolta in un'indagine per appropriazione indebita ... ilpost.it scrive

232 federica mogherini exFederica Mogherini in stato di fermo, l'ex ministra Pd coinvolta nell'indagine per frode sull'uso di fondi Ue - L'ex ministra del Pd Federica Mogherini risulta tra le persone in stato di fermo nell'ambito dell'indagine per frode sull'utilizzo di fondi Ue. Si legge su virgilio.it

232 federica mogherini exChi &#232; Federica Mogherini, l’ex ministra italiana fermata a Bruxelles e accusata di frode in Ue - Federica Mogherini, 52 anni, è stata deputata del Pd, ministra degli Esteri nel governo Renzi e Alta rappresentante dell'Unione europea ... Come scrive fanpage.it

232 federica mogherini exFermata l’ex Alta rappresentante della Ue Federica Mogherini: l’accusa &#232; frode su fondi pubblici - Federica Mogherini è sotto accusa per fatti che risalgono al 2021: nel mirino della Procura europea dei fondi assegnati al Collegio d'Europa di cui era rettrice ... Da dire.it

232 federica mogherini exArrestata in Belgio l’ex responsabile della diplomazia europea Federica Mogherini - Il 2 dicembre l’ex responsabile della diplomazia dell’Unione europea (Ue), l’italiana Federica Mogherini, &#232; stata arrestata in Belgio nell’ambito di un’inchiesta sull’uso fraudolento di fondi europei. Da internazionale.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Federica Mogherini Ex