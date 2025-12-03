Chi è Federica Mogherini l'ex ministra italiana fermata a Bruxelles e accusata di frode in Ue
Federica Mogherini, 52 anni, è stata deputata del Pd, ministra degli Esteri nel governo Renzi e Alta rappresentante dell'Unione europea. Dal 2020 è rettrice del Collegio d'Europa: questo è il ruolo che oggi la vede indagata per frode in appalti pubblici. È stata fermata e poi rilasciata a Bruxelles. 🔗 Leggi su Fanpage.it
