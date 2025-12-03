Chi è Alanah Bloor la Perla di Labuan di Sandokan e il confronto con Carole André
A due giorni dalla prima puntata della nuova serie su Sandokan su Rai 1, la curiosità sulla prima puntata si estende alla sua principale interprete. Ma chi è Alanah Bloor, la nuova lady Marianna che fa perdere la testa a Can Yaman?. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
State seguendo la seconda puntata di #Sandokan? Vi piacciono Alanah Bloor e #CanYaman insieme? - facebook.com Vai su Facebook
Dopo il successo straordinario del primo appuntamento, arrivano altri due episodi della serie #Sandokan. Nel cast: Can Yaman, Alanah Bloor, Alessandro Preziosi, Ed Westwick, Madeleine Price e con John Hannah. Stasera alle 21.30 su #Rai1 e #RaiPla Vai su X
Sandokan, Alanah Bloor contro Carole André: Marianna Perla di Labuan, chi vince la sfida? - Oltre alla Tigre della Malesia, la protagonista della fiction Sandokan, è indubbiamente Marianna, la Perla di Labuan. Secondo corrierediarezzo.it