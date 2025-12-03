Che tempo farà a Como durante il ponte dell' Immacolata
Una circolazione di bassa pressione centrata sull'area tirrenica sta determinando instabilità diffusa. Al suo seguito le correnti fresche di matrice atlantica continueranno ad affluire sul Mediterraneo stimolando la formazione di nuovi piccoli vortici. Gli esperti di 3bMeteo prevedono dunque. 🔗 Leggi su Quicomo.it
