Che spettacolo la tavola di Natale di Villa Necchi firmata da Guido Andloviz | come ammirarla

Milano, 3 dicembre 2025 – La tavola di Natale firmata da Guido Andloviz è in mostra a Villa Necchi Campiglio di Milano d al 3 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026. Il tradizionale momento dedicato alle celebrazioni natalizie è organizzato dal FAI. La storia. Nel 1856 tre ex dipendenti della fabbrica Richard di Milano fondano una manifattura che diventerà un'eccellenza culturale: la Società Ceramica Italiana (S.C.I.) di Laveno (Varese). Dopo una fase produttiva di terraglie su larga scala e oggetti di pregio in stile Liberty, negli anni Venti il giovane triestino Guido Andloviz (Trieste, 1900 – Grado, 1971), allievo di Piero Portaluppi all’Accademia di Belle Arti di Brera, diventa direttore artistico e decide di dare alla produzione un carattere decisamente più moderno, rendendo la fabbrica altamente competitiva rispetto a realtà già affermate come la Richard-Ginori di Gio Ponti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Che spettacolo la tavola di Natale di Villa Necchi firmata da Guido Andloviz: come ammirarla

