Che sia un bimbo malato una famiglia in difficoltà o anche un animale in cerca di aiuto sono tante e belle le idee regalo solidali di questo Natale 2025

G olf, borracce, dolci di Natale ma anche giocattoli sospesi, desideri e adozioni a distanza. A Natale regalare qualcosa di bello ma con un significato più profondo è più facile di quel che si pensi, basta scegliere chi aiutare e quale associazione supportare. Che sia un bimbo malato, una famiglia in difficoltà o anche un animale in cerca di aiuto. Sono tante e belle le idee regalo solidali di questo 2025. Gli italiani e la beneficenza. Stando ai dati appena diffusi dal Retail Report 2025 di Adyen, piattaforma tecnologico finanziaria, due italiani su tre fanno donazioni in beneficenza contribuendo attivamente a cause benefiche una o più volte al mese. 🔗 Leggi su Iodonna.it
