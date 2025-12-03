Che ore sono su Marte? Ora abbiamo una risposta | sul pianeta rosso il tempo scorre a una velocità più alta

Questione di attimi. Che però possono cambiare tutto. I calcoli precisi dei fisici del National Institute of Standards and Technology (NIST) negli Stati Uniti hanno rivelato che il tempo su Marte passa più velocemente che sulla Terra. Ogni giorno, gli orologi sul pianeta rosso battono in media 477 milionesimi di secondo più rapidamente rispetto ai nostri. Una differenza minuscola, ma cruciale per i futuri viaggi e le comunicazioni spaziali. Ma come è possibile che il tempo non sia uguale ovunque? La risposta si nasconde nella teoria della relatività generale di Albert Einstein. Questa teoria spiega che la velocità con cui un orologio “batte” dipende da due fattori principali: la velocità e il campo gravitazionale in cui si trova. 🔗 Leggi su Cultweb.it

