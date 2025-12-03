Che cosa si aspetta l’industria dell’auto dall’Europa
Il 10 dicembre si torneranno a riunire a Bruxelles la commissione europea, i rappresentanti delle case automobilistiche e le associazioni di categoria. Progressivamente anche se molto faticosamente, i vari lembi dei vertici dell’Unione stanno prendendo atto che la politica comunitaria con tutte le sue declinazioni burocratiche, ha di fatto ingessato l’economia del Vecchio continente che di conseguenza è divenuto tra i tre grandi blocchi economici mondiali, quello con la crescita più asfittica. Non vi è alcun dubbio che rispetto ai nostri più stretti alleati atlantici stiamo progressivamente perdendo terreno su molteplici fattori chiave che vanno da quello tecnologico, a quello della produttività e soprattutto a quello della creazione di ricchezza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Altre letture consigliate
Finché non lo assaggi non puoi sapere cosa ti aspetta. La piccantezza di certi peperoncini (e di altri alimenti speziati) può metterci alla prova. Ora una lingua artificiale, presentata come prototipo da un gruppo di ricercatori, punta a valutarne con precisione e r - facebook.com Vai su Facebook
Vorrei capire cosa aspetta il centrosinistra - che fino a poche settimane fa omaggiava questa signora con cittadinanze onorarie - a dire che queste parole fanno schifo. Vai su X