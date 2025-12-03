Che cosa si aspetta l’industria dell’auto dall’Europa

Il 10 dicembre si torneranno a riunire a Bruxelles la commissione europea, i rappresentanti delle case automobilistiche e le associazioni di categoria. Progressivamente anche se molto faticosamente, i vari lembi dei vertici dell’Unione stanno prendendo atto che la politica comunitaria con tutte le sue declinazioni burocratiche, ha di fatto ingessato l’economia del Vecchio continente che di conseguenza è divenuto tra i tre grandi blocchi economici mondiali, quello con la crescita più asfittica. Non vi è alcun dubbio che rispetto ai nostri più stretti alleati atlantici stiamo progressivamente perdendo terreno su molteplici fattori chiave che vanno da quello tecnologico, a quello della produttività e soprattutto a quello della creazione di ricchezza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it