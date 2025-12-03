che cosa collega l inizio di the sopranos e analyze this

Il debutto della celebre serie televisiva The Sopranos nel gennaio 1999 ha rappresentato un “punto di svolta” nel panorama televisivo, senza che si potesse prevedere l’impatto che avrebbe avuto sul genere crime drama. Questa produzione di HBO, con la sua innovativa narrazione, ha ridefinito i canoni della serialità moderna, aprendo la strada a un nuovo modo di raccontare storie di mafia e di anti-eroi. Al contrario, pochi mesi dopo l’uscita della serie, nel marzo dello stesso anno, è arrivato nelle sale Analyze This, il film interpretato da Robert De Niro e Billy Crystal, con una trama molto simile e un approccio più leggero. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

