Charlotte Casiraghi sorprende in metro il cappotto tigrato è già leggenda

Charlotte Casiraghi in metropolitana a New York sorprende tutti. La figlia di Carolina di Monaco non era lì per salire su un treno ma per assistere alla sfilata Chanel Métiers d’art 2026, dove si è presentata con un cappotto animalier, arancione e nero, grintoso e raffinato come una tigre. Charlotte Casiraghi col cappotto tigrato di Chanel. Abbiamo visto Charlotte Casiraghi affacciarsi dal Palais Princier a fine novembre in occasione della Festa Nazionale di Monaco, per la quale ha indossato un tailleur bouclé giallo, firmato Chanel. Insieme a sua cognata Beatrice Borromeo, lei era la più elegante della giornata. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Charlotte Casiraghi sorprende in metro, il cappotto tigrato è già leggenda

