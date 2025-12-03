Charlie Parker 70 | omaggio al genio del bebop all’Auditorium della Conciliazione

Il 14 dicembre alle ore 20:30 l’Auditorium della Conciliazione di Roma accoglierà un evento speciale dedicato a uno dei vertici assoluti della storia del jazz: “Charlie Parker 70” è un omaggio al leggendario sassofonista in occasione del settantesimo anniversario della sua scomparsa e, in questo contesto speciale, verrà rievocato il celebre concerto tenuto nel 1953 alla Massey Hall di Toronto con un quintetto destinato a entrare nella mitologia della musica. Sul palco, per ricreare la magia di quella notte irripetibile, saliranno Fabrizio Bosso (tromba), Francesco Cafiso (sassofono), Andrea Pozza (pianoforte), Rosario Bonaccorso (contrabbasso), e Roberto Gatto (batteria e direzione musicale). 🔗 Leggi su Funweek.it

