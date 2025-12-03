Charlie morta nel sonno a 22enne autopsia non svela la causa | era incinta ora è morto anche il suo bambino

Una giovane mamma inglese, incinta di 20 settimane, lo scorso ottobre è morta nel sonno senza una causa accertata. La famiglia attende risposte, ma intanto anche il piccolo che Charlie portava in grembo non ce l'ha fatta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

