Chanel N°5 da tenere al polso come un bracciale

Per le feste, la fragranza più iconica che ci sia, si reinventa ancora una volta trasformandosi in un vaporizzatore da borsetta e charm dei desideri.

