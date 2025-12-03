Chanel N°5 da tenere al polso come un bracciale

3 dic 2025

Per le feste, la fragranza più iconica che ci sia, si reinventa ancora una volta trasformandosi in un vaporizzatore da borsetta e charm dei desideri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

