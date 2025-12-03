Champagne mai venduto e strisciate fantasma per ripulire soldi sporchi svelato il sistema del clan Licciardi
Un uomo entra in un bar, acquista bottiglie di liquore per 6.000 euro e inizia a smanettare con alcune carte di credito. In realtà, quelle bottiglie non usciranno mai dal negozio: si tratta di acquisti simulati, operazioni sul POS utili a trasformare denaro illecito in denaro apparentemente pulito. Il tutto senza sapere di essere intercettato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
