Cgil Torino sull’azienda Carlo Pignatelli | Aperta la procedura di licenziamento collettivo per 14 su 42 dipendenti
L’azienda Carlo Pignatelli, storico marchio torinese della moda nel settore wedding e cerimonie, ha recentemente aperto la procedura di licenziamento collettivo per 14 dipendenti, su 42 lavoratori attualmente impiegati tra la sede di via Reiss Romoli e la storica boutique monomarca in via Cernaia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Oggi, presso l'aula magna del Campus Luigi Einaudi, si è tenuta l'iniziativa conclusiva del corso di formazione rivolto a delegate e delegati della FIOM CGIL TORINO: una lezione aperta che ha coinvolto Alessandro Barbero, storico e scrittore, e Michele De Pal - facebook.com Vai su Facebook
Cgil Torino sull’azienda Carlo Pignatelli: “Aperta la procedura di licenziamento collettivo per 14 su 42 dipendenti” - L’azienda Carlo Pignatelli, storico marchio torinese della moda nel settore wedding e cerimonie, ha recentemente aperto la procedura di licenziamento collettivo per 14 dipendenti, su 42 lavoratori att ... Da torinotoday.it
Sciopero Cgil per Gaza, a Torino in piazza almeno in duemila - Almeno duemila persone stanno partecipando questo pomeriggio al presidio pro- Riporta ansa.it