L’azienda Carlo Pignatelli, storico marchio torinese della moda nel settore wedding e cerimonie, ha recentemente aperto la procedura di licenziamento collettivo per 14 dipendenti, su 42 lavoratori attualmente impiegati tra la sede di via Reiss Romoli e la storica boutique monomarca in via Cernaia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Cgil Torino sull’azienda Carlo Pignatelli: “Aperta la procedura di licenziamento collettivo per 14 su 42 dipendenti”