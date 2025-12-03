Cgil Torino sull’azienda Carlo Pignatelli | Aperta la procedura di licenziamento collettivo per 14 su 42 dipendenti

Torinotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’azienda Carlo Pignatelli, storico marchio torinese della moda nel settore wedding e cerimonie, ha recentemente aperto la procedura di licenziamento collettivo per 14 dipendenti, su 42 lavoratori attualmente impiegati tra la sede di via Reiss Romoli e la storica boutique monomarca in via Cernaia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

