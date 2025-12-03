Cesena Zaro ministro della difesa Acquisto che ha fatto la differenza
Ci sono acquisti che più di altri fanno la differenza e Giovanni Zaro pare essere uno di questi. Molti appassionati della B e non solo conoscevano già le doti da leader difensivo del centrale classe 1994 originario di Vanzaghello, nel milanese, ma in pochi potevano pensare a un impatto come quello che sta avendo proprio l’ex Modena nella stagione del Cesena. Orfani di capitan Prestia, che si è trasferito all’Inter Under 23, la dirigenza bianconera ha deciso di affidare le chiavi della retroguardia a un elemento dalla struttura imponente e che vantava già oltre 100 presenze in serie B con le maglie di Sudtirol e Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
