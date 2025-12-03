Cesare Bocci Moglie | Chi E E Che Lavoro Fa!

Chi è Daniela Spada, la moglie di Cesare Bocci: la vera storia mai raccontata. Scopri la storia intensa e toccante di Daniela Spada, tra malattia, rinascita e amore indistruttibile Certe storie non si raccontano. Si vivono, si superano, e poi diventano esempio. Quella di Cesare Bocci e Daniela Spada è una di queste. Lui, volto iconico della TV italiana. Lei, l'amore silenzioso che lo accompagna da oltre trent'anni. Ma la loro è molto più di una lunga relazione: è un viaggio nel dolore, nella rinascita, nella forza vera dell'amore. Daniela lavorava nel mondo della grafica. Poi la vita ha cambiato tutto.

