di Roberto Del Balzo Bolle di saliva. Globi oculari sporgenti di rabbia. Schiuma, come atto finale che abbandona gli angoli della bocca quando si va oltre la soglia del dicibile. C’è un filosofo, è tedesco, Peter Sloterdijk, che all’interno della sua trilogia “Bolle”, “Globi”, “Schiuma”, sostiene che “i media sono sistemi immunitari collettivi ”. Ottima definizione per questi tempi. Contro Francesca Albanese si è mossa tutta la stampa come un corpo unico, un corpo privo di pensiero autonomo, una massa reagente: il giornale più moralizzatore d’Italia non ha perso un secondo e via via, geronto-giornalisti opinionisti con i capelli bianchi o con il cerone sulla zucca, parodie di giornalisti in televisione 24 ore su 24 come in un canale di televendita, tutti uniti come un’ameba mediatica si sono simultaneamente attivati, anche sui social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Certa stampa è così: carne viva contro Francesca Albanese, guanti bianchi sul genocidio