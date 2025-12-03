Cercola | Controlli notturni Carabinieri arrestano 20enne
Fermato durante un tentativo di fuga, trovato con droga e 410 euro in contanti. Questa notte a Cercola i carabinieri della locale tenenza hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio P. A., 20enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo ha tentato la fuga quando ha visto i militari ma è stato fermato poco dopo. Il 20enne è stato trovato in possesso di 9 dosi di stupefacente tra marijuana e hashish. Nelle tasche del ragazzo anche la somma di 410 euro. L’arrestato è in attesa di giudizio L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
