C’era anche lui Camera ardente di Nicola Pietrangeli quel gesto davanti al feretro non è passato inosservato

Arriva poco prima delle 9, avvolto nel silenzio solenne del Foro Italico ancora semivuoto, il feretro di Nicola Pietrangeli. La camera ardente si apre nel campo che porta il suo nome, un luogo che oggi appare sospeso nel tempo: ad accoglierlo ci sono il trofeo della Coppa Davis vinta da capitano nel ’76, fiori bianco-azzurri disposti con cura quasi rituale, un maxi schermo che proietta immagini della sua vita sportiva e le note struggenti di Charles Aznavour. Tutto richiama la sua storia, tutto parla di lui. «Tutto come voleva lui», dice il figlio Marco, la voce interrotta dall’emozione, «Il posto e le musiche sono quelle». 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it