Ceppaloni protagonista della creatività urbana A San Giovanni l’opera di SMOE

Tempo di lettura: 2 minuti Ceppaloni si aggiudica il finanziamento regionale dedicato alla creatività urbana per la realizzazione del murale di San Giovanni firmato da SMOE (Giorgio Marzo). L’opera “Sacro & Profano, l’eterno divenire” ha ottenuto 91 punti, collocandosi tra i progetti più votati in Campania, e riceverà un contributo di € 24.914. Il murale interesserà il prospetto dell’ IACP di San Giovanni, in via Memoni, e rappresenta il capitolo centrale del progetto comunale “Storie Impresse: la trilogia del Tempo”. L’opera mette in dialogo la devozione a San Giovanni – con i riti dell’acqua e delle erbe del 24 giugno – con l’immaginario locale delle janare legato allo Stretto di Barba: una grande figura femminile avvolge il paesaggio con i capelli-fiume, mentre petali di iperico, un corvo simbolo d’ombra e due agnelli che risalgono le colline richiamano l’“Agnus Dei”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

