Censurare Passaggio al Bosco? Una richiesta stucchevole dei soliti circoletti autoreferenziali Parla Amorese

«Stucchevole», oltre che «vergognoso». Alessandro Amorese, capogruppo di FdI in Commissione Cultura alla Camera ed editore, commenta così la vicenda dell’appello di un certo numero di autori ed editori contro la partecipazione della casa editrice Passaggio al Bosco alla fiera della piccola e media editoria che si apre domani a Roma e che, sottolinea, ha «un titolo inequivocabile»: “Più libri più liberi”. Che idea si è fatto di questo caso? «Intanto registro come una buona notizia il fatto che l’Aie, l’Associazione italiana editori, abbia chiarito il proprio no a ogni forma di censura. Esistono delle regole, esistono delle leggi, se gli espositori le rispettano non si vede perché dovrebbero essere esclusi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - «Censurare Passaggio al Bosco? Una richiesta stucchevole dei soliti circoletti autoreferenziali». Parla Amorese

