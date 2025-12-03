Censura sinistra di Passaggio al bosco Sasso e Furgiuele | Reazione illiberale metodo stalinista

Il tentativo di escluder e Passaggio al bosco dalla fiera “Più libri, più liberi” ha fatto grande scalpore ed è rimbalzato sulle colonne dei giornali italiani. Si tratta di una casa editrice evidentemente non in linea al “pensiero unico” propalato da una certa sinistra. Basti pensare alla lettera firmata da ottanta autori e autrici, tra cui figurano Alessandro Barbero, Zerocalcare, Anna Foa, Christian Raimo e Caparezza, in cui si chiedono chiarimenti sulla scelta di accogliere uno stand identitario. E così, il Secolo d’Italia ha intervistato due deputati della Lega, Rossano Sasso e Domenico Furgiuele, che in passato hanno affidato la pubblicazione dei propri libri a Passaggio al bosco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Censura sinistra di “Passaggio al bosco”, Sasso e Furgiuele: “Reazione illiberale, metodo stalinista”

