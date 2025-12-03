Ceccon & C dopo 14 anni sono oro nella 4x50 stile

L'Italnuoto cala il tris di medaglie nella prima giornata degli Europei in vasca corta: un oro e due argenti. Una strepitosa Simona Quadarella illumina la piscina di Lublino con una prestazione favolosa. In Polonia, la 27enne romana sorpassa la britannica Colbert all'ultima bracciata e si prende la piazza d'onore nei 400 stile libero alle spalle della tedesca Gose, che si impone in 3'54'33 e toglie il record europeo di 3'54'52 (datato 2013) alla spagnola Belmonte. Per Simona c'è invece il primato italiano in 3'56'70 con cui cancella il 3'57'59 siglato dalla Pellegrini nel 2011 in Coppa Brema ad Ostia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ceccon & C. dopo 14 anni sono oro nella 4x50 stile

Scopri altri approfondimenti

CAMPIONI D'EUROPAAAAAA! Deplano, Zazzeri, Guatti e Ceccon sono imprendibili e con 1’22"90 vincono l'oro nella staffetta 4×50 stile libero! Italia sul primo gradino del podio dopo 14 anni - facebook.com Vai su Facebook

CAMPIONI D’EUROPAAAAAA! Deplano, Zazzeri, Guatti e Ceccon sono imprendibili e con 1’22"90 vincono l’oro nella staffetta 4×50 stile libero! Italia sul primo gradino del podio dopo 14 anni #Nuoto #Swimming Vai su X

Nuoto, via al meeting di Genova: Quadarella e Ceccon per preparare gli Europei in Romania - Gli azzurri del nuoto sono sui blocchi di partenza per questa stramba stagione del 2024 che prevede in vasca lunga mondiali a febbraio a Doha, europei non si sa dove né quando (alla faccia della ... Si legge su ilmessaggero.it

Ceccon, record italiano nei 200 dorso più veloci di sempre - I ragazzi fanno la voce grossa e nell’ultima tappa di Coppa de mondo del nuoto in vasca corta in corso a Toronto, Canada, aggiornano la lista dei record mondiali, dopo che nelle due tappe precedente ... ilmessaggero.it scrive

Nuoto: Thomas Ceccon difende Benedetta Pilato sui social - accusate di furto all'aeroporto di Singapore, fermate dalla polizia e poi rilasciate dopo l'intervento dell'ambasciata italiana - Riporta ansa.it

Sinner e il retroscena dopo la vittoria alle Finals raccontato da Ceccon: "Più avvincente del nuoto..." - Thomas Ceccon non si è perso le Finals a Torino e ha tifato per Jannik Sinner, che poi ha incontrato dopo l'ultimo atto del torneo. Scrive msn.com

Europei. Razzetti d'oro nei 200 farfalla dopo il bronzo nei 200 misti con Ceccon d'argento. Quadarella d'argento e Caramignoli di bronzo nei 1500. Fangio di bronzo nei 200 rana - Infatti in apertura Thomas Ceccon e Alberto Razzetti avevano riportato l'Italia sul podio del 200 misti dopo 16 anni, nuotando entrambi sotto al precedente record italiano e piazzandosi alle spalle ... Riporta federnuoto.it

Lo sfogo di Ceccon: «Alcuni fan troppo invadenti, ho agito per vie legali. Con profili falsi chiedono soldi a mio nome» - Thomas Ceccon torna a parlare e lo fa attraverso il proprio profilo Instagram, dove conta oltre 600mila follower. Come scrive corriere.it