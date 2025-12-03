C' è l' accordo per vietare le importazioni di gas russo entro il 2027 | così l' Europa prova a smarcarsi da Mosca
Storica decisione dell'Ue: è stato raggiunto un accordo per vietare tutte le importazioni di gas russo nell'Ue nell'autunno del 2027. Il regolamento introduce uno stop graduale e giuridicamente vincolante sulle importazioni di gas naturale liquefatto (gnl) e di gas tramite gasdotti dalla Russia. 🔗 Leggi su Today.it
