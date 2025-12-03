Cdp Cyber Challenge | 60 giovani talenti della sicurezza informatica messi alla prova da un attacco hacker simulato

Sessanta talenti, tra studenti e giovani professionisti da tutta Italia, hanno affrontato una simulazione realistica di difesa informatica, riproducendo le condizioni di un attacco a un’istituzione finanziaria europea. È stata questa la sfida affrontata il 27 novembre in occasione della Cdp Cyber Challenge 2025 ospitata al Centro Congressi Roma Eventi, organizzata da Cassa depositi e prestiti, patrocinata dall’ Autorità garante per la protezione dei dati personali, da Women4Cyber Italy e dal Competence Center Cyber 4.0. Non una semplice competizione, ma un laboratorio nazionale di formazione avanzata che avvicina i giovani alle dinamiche reali della cybersecurity e rafforza la filiera delle competenze su cui si baserà la sicurezza del Paese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Cdp Cyber Challenge: 60 giovani talenti della sicurezza informatica messi alla prova da un attacco hacker simulato

Altre letture consigliate

CyberChallenge.IT torna nel 2026! Anche quest’anno Roma Tre partecipa a CyberChallenge.IT, il programma nazionale gratuito dedicato alle ragazze e ai ragazzi dai 16 ai 24 anni che vogliono muovere i primi passi nel mondo della cybersecurity. Il percor - facebook.com Vai su Facebook

AI Impact Expo 2026 GLOBAL IMPACT CHALLENGE AI for ALL Apply. Innovate. Showcase. Win. Scale. #AIImpactExpo2026 #AI #Innovation #DigitalIndia Vai su X

CDP Cyber Challenge 2024/ Innovazione e cybersecurity per i talenti del futuro - Torna la CDP Cyber Challenge 2024: l'hackathon del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti pensato per stimolare la consapevolezza sulla cybersecurity La CDP Cyber Challenge torna con una nuova edizione, ... Scrive ilsussidiario.net

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e la frontiera della Cybersecurity: guidare l’innovazione in un’epoca di trasformazione digitale - Con la diffusione capillare di Internet e delle tecnologie, la cybersecurity è diventata una componente fondamentale della vita quotidiana. Riporta pmi.it

Cybersecurity, CDP lancia il network CISO Community - La rete porterà avanti attività finalizzate a mantenere un costante aggiornamento sulle tematiche rilevanti in ambito cyber per il Sistema Paese Creare una rete di responsabili della sicurezza ... Si legge su affaritaliani.it

Cdp Venture e Cy4gate assieme per cyber sicurezza delle Pmi - Cdp Venture Capital Sgr, partecipato da Cdp Equity (70%) e Invitalia (30%) e Cy4gate hanno siglato accordi vincolanti per la costituzione di una joint venture paritetica dedicata alla cyber sicurezza ... Si legge su ansa.it

Cdp, dalla nuova sede a Bari all’advisory alla Pa: così il gruppo ha ridotto la distanza con il territorio e affiancato 60mila imprese - L’ultimo tassello, andato in scena giovedì 11 marzo, è l’inaugurazione, con una cerimonia tutta in digitale, della nuova sede territoriale a Bari che arriva dopo quelle di Ancona, Firenze, Genova, ... Come scrive ilsole24ore.com