Cavo Dragone Tajani | Nulla di strano nelle sue parole Da non strumentalizzare – Il video
(Agenzia Vista) Bruxelles, 03 dicembre 2025 “Cavo Dragone era qui e gli ho ribadito il mio giudizio. Credo di aver ben interpretato le sue parole senza strumentalizzarle. Era soltanto un'analisi della situazione dicendo che ci dovevamo proteggere dalla guerra ibrida. Ci si protegge con azioni preventive che servono per garantire la nostra sicurezza. Non ci ho trovato nulla di strano, nulla di anomalo o in contrasto con i principi della NATO. Non bisogna mai interpretare male una traduzione non perfetta. Ho ribadito la mia solidarietà, sta svolgendo molto bene il suo ruolo fondamentale. Dobbiamo sostenerlo, la presenza italiana nelle istituzioni è un contributo costruttivo”. 🔗 Leggi su Open.online
