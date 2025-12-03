Ha da subito una nuova regia la Cavalcata dell’Assunta, cambia la guida dopo sette anni nelle mani di Adolfo Leoni: al suo posto, Gabriele Claretti. Nell’accogliere il nuovo regista, il Consiglio di Cernita ha rivolto un sentito ringraziamento ad Adolfo Leoni che nel corso di questi sette anni alla guida artistica ha dimostrato verso la manifestazione passione e dedizione: "Ha supportato la crescita della Cavalcata nel contesto cittadino ma anche al di fuori dei confini regionali e nazionali. Con le sue narrazioni è stato capace di riportare in vita i personaggi storici di grande rilevanza che hanno vissuto nella nostra città in passato, come Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cavalcata, cambia il regista