Catturato il nonno della droga il boss dei traffici tra Sud-America e litorale romano

Roma, 3 dicembre 2025 – È finita al Tufello la lunga fuga del “ nonno della droga”, figura storica e vertice di un articolato traffico internazionale di stupefacenti tra il Sud America e il litorale romano. L’uomo, un sessantaquattrenne romano, già arrestato in Perù nel 2024, è stato rintracciato dagli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara nella periferia est della Capitale. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione del Tribunale di Roma, relativo a una condanna definitiva per traffico internazionale di droga. La sua latitanza era cominciata nel 2006. Per quasi due decenni, avrebbe continuato a gestire dal Sud America spedizioni di stupefacenti dirette nella Capitale, mantenendo una rete di corrieri, intermediari e contatti oltreoceano. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Argomenti simili trattati di recente

