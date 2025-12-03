Catania va all’esame di guida con telecamera e auricolare | denunciato 37enne
La Polizia di Stato ha denunciato un 37enne catanese pregiudicato per truffa aggravata, dopo che l'uomo ha tentato di superare l' esame teorico per la patente di guida con l'aiuto di dispositivi elettronici. La scoperta è avvenuta durante un controllo effettuato dagli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale "Sicilia Orientale", nell'ambito dei controlli periodici presso gli uffici della Motorizzazione Civile durante le prove teoriche. Sequestro dei dispositivi e denuncia. All'uscita dall'aula d'esame, l'uomo, mai in possesso della patente, è stato fermato dagli agenti.
