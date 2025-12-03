Catania servizi Sociali | Camper Solidale per offrire assistenza alle persone senza dimora
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un Camper solidale ha iniziato a girare per la città con l’obiettivo di raggiungere le persone senza fissa dimora nei luoghi in cui vivono, offrendo assistenza immediata e orientamento ai servizi. Con questa iniziativa, promossa dal Comune di Catania attraverso la Direzione Servizi Sociali, prende forma un presidio mobile pensato per intervenire con prontezza nelle situazioni di maggiore fragilità e rafforzare la rete di prossimità del Distretto Socio Sanitario D16. L’obiettivo è garantire un aiuto concreto, portando supporto socio sanitario, ascolto qualificato e percorsi personalizzati di inclusione direttamente sul territorio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
