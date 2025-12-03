Catania il video del sequestro di un quintale e mezzo di fuochi d’artificio | 47enne nei guai

Notizie.virgilio.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Catania, 47enne fermato con 40 fuochi d’artificio e 155 chili di esplosivi: sequestrato materiale illegale in vista delle festività natalizie. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

catania il video del sequestro di un quintale e mezzo di fuochi d8217artificio 47enne nei guai

© Notizie.virgilio.it - Catania, il video del sequestro di un quintale e mezzo di fuochi d’artificio: 47enne nei guai

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Catania Video Sequestro Quintale