Catania ecologia | nuovi sistemi integrati per la pulizia e la sanificazione delle aree pedonali

Tecnologie avanzate per un'igiene urbana più efficiente. L'Amministrazione Comunale di Catania, insieme a Gema Spa, continua il processo di rinnovamento della flotta dedicata all'igiene urbana introducendo due idropulitrici aspiratrici di ultima generazione, modello Glutton® H2O. Questi mezzi rappresentano un mix di innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale, pensati per intervenire efficacemente negli spazi dove le spazzatrici tradizionali non possono operare, assicurando così una pulizia più accurata e diffusa del suolo pubblico. I nuovi dispositivi sono già operativi e hanno contribuito a migliorare immediatamente il decoro dell'area dei mercatini natalizi.

