Catania conto alla rovescia per Christmas Town | sabato apre il più grande villaggio di Natale del sud Italia

Sicilia: via alla terza edizione di Christmas Town. CATANIA – Babbo Natale, Elfi, Renne, Schiaccianoci, Pupazzi di Neve, il Grinch e tutti gli altri protagonisti della magia del Natale vi aspettano a Christmas Town. Cresce l'attesa per questa terza edizione: sabato 6 dicembre – alle ore 10.00 – si aprono i cancelli del Villaggio di Natale più grande del Sud Italia che, fino al 6 gennaio 2026, trasformerà le Ciminiere in un Parco tematico dedicato alle famiglie, ai bambini e a tutti gli amanti del Natale. Il claim di questa edizione, "Give Love", è un invito semplice e potente: non lasciare che passi il Natale senza una buona azione.

