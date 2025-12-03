Catania coltellate alla Fiera | fermato e incarcerato 30enne accusato di tentato omicidio

ABBONATI A DAYITALIANEWS Misura cautelare per un trentenne accusato di tentato omicidio. La Polizia di Stato – Squadra Mobile di Catania, con il supporto del Compartimento della Polizia Ferroviaria della Liguria, ha dato esecuzione a una misura cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di un uomo di circa trent’anni, cittadino straniero di origine marocchina. L’indagato è ritenuto responsabile, allo stato degli atti, dei reati di tentato omicidio aggravato, minacce gravi e porto di oggetti atti a offendere. Esiti delle indagini preliminari. Le attività investigative, coordinate dalla Procura e condotte dalla Squadra Mobile, hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari sul coinvolgimento dell’uomo in una violenta aggressione ai danni di un connazionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

