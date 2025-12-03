Catania 47enne seguito e fermato dai Carabinieri | denunciato per ricettazione

Segnalazione al 112 e immediato intervento. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un uomo di 47 anni, straniero, per presunta ricettazione di un'autovettura rubata, con la dovuta presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. La vicenda ha avuto inizio nel primo pomeriggio, quando al Numero Unico di Emergenza 112 è arrivata la chiamata di un passante che segnalava un furto d'auto in corso in via Antonino di Sangiuliano. Una pattuglia è stata subito inviata sul posto, dove però i militari hanno trovato soltanto il testimone.

