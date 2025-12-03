CastrumFavara-Athletic il caso del gol fantasma | presentato ricorso risultato non omologato

Il risultato del match di domenica scorsa tra CastrumFavara e Athletic Club Palermo non è stato omologato: il 2-1 dei nerorosa, dunque, al momento è congelato. Il club gialloblù ha depositato un ricorso per il “gol fantasma” subito contro i palermitani: il club agrigentino ha chiesto la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it