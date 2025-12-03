Castiglioni on ice | dal 5 dicembre all’11 gennaio in piazzale Garibaldi arriva la pista di pattinaggio sul ghiaccio

Arezzo, 3 dicembre 2025 – “ Castiglioni on ice”: dal 5 dicembre all’11 gennaio in piazzale Garibaldi – zona foro Boario arriva la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Venerdì 5 dicembre ore 17.00 si accendono le luci del Natale. Meno tre alla novità di quest’anno. Venerdì arriva “Castiglioni on ice”. Fino all’11 gennaio nel piazzale Garibaldi, zona Foro Boario, sarà possibile pattinare, scivolare e divertirsi nella pista di pattinaggio sul ghiaccio. Sarà aperta nei giorni feriali ore 15-19.30 e nei festivi ore 10-23.30. Una nuova attrazione per rendere questo Natale più magico e coinvolgente del solito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

