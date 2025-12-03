Castiglione di Sicilia ‘trasforma’ l’officina in una discarica | denunciato un 53enne
ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli contro gli ecoreati: scatta la denuncia. Una mirata attività di contrasto agli illeciti ambientali, condotta dai Carabinieri in collaborazione con i reparti specializzati dell’Arma, ha portato alla denuncia di un 53enne di Castiglione di Sicilia per gestione non autorizzata di rifiuti, abbandono e deposito incontrollato di materiali e realizzazione di una discarica abusiva. L’ispezione nell’officina. I Carabinieri della stazione locale, impegnati nella tutela dell’ambiente e della salute pubblica, hanno eseguito un controllo presso l’officina gestita dall’uomo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Tra l’Etna e la Valle dell’Alcantara sorge Castiglione di Sicilia, un borgo che conserva il segno di ogni epoca vissuta. Dalle grotte preistoriche scavate nell’arenaria ai resti delle civiltà greche e romane, questo luogo è un mosaico di memoria e paesaggi. Domi - facebook.com Vai su Facebook