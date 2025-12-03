Cassazione conferma condanna a Don Barone Taormina | Una sentenza sull’esorcismo Come stanno le cose
La Suprema Corte ha dovuto decidere su un caso molto particolare che riguarda un sacerdote allontanato dalla Chiesa Una storia molto particolare e assai delicata. Una vicenda che è stata alla ribalta per parecchio tempo, cominciata nel 2018 e andata avanti negli anni con diversi processi e sentenze nei confronti di un sacerdote che, scritto nei documenti depositati, era accusato di aver abusato di una minore, con la bambina che, secondo il prete, veniva sottoposta ad esorcismi. La Suprema Corte di Cassazione nella giornata del 2 dicembre, ha confermato la condanna a 13 anni di reclusione, col prete che ne ha già scontati 7. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Argomenti simili trattati di recente
La Corte di Cassazione ha confermato che il danno da occupazione illegittima è presunto e risarcibile. Il caso riguarda terreni a Lavagna, occupati nonostante il trasferimento di proprietà - facebook.com Vai su Facebook
? La Corte di Cassazione (sent. 37434/2025) conferma il sequestro probatorio di un forno esploso che aveva causato lesioni a un lavoratore ln.run/sentenza-corte… Vai su X
Finpiemonte, la Cassazione conferma l’annullamento della condanna per l’ex presidente Gatti - È stata di fatto confermata dalla Cassazione la sentenza con cui la corte di Appello di Torino lo scorso marzo aveva annullato la condanna per peculato di Fabrizio Gatti, ex presidente di Finpiemonte, ... Segnala torino.repubblica.it
Violenza sessuale al ’Dolce Zucchero’. La Cassazione conferma la condanna di 3 anni e 4 mesi per lo studente - È stata confermata dalla Cassazione la condanna a 3 anni e 4 mesi inflitta dalla Corte d’Appello di Firenze all’ex studente universitario albanese accusato di aver abusato di una ragazzina di 17 anni ... Si legge su lanazione.it
Omicidio di Orotelli, la Cassazione conferma la condanna a 22 anni per Gian Michele Giobbe - La Cassazione ha confermato la condanna a 22 anni di reclusione per Gian Michele Giobbe, (difeso da Potito Flagella) riconosciuto colpevole dell’omicidio dello zio Esperino Giobbe, ucciso a bastonate ... Come scrive unionesarda.it
Fabiana Chiarappa, Cassazione: respinto il ricorso di don Nicola d’Onghia. Resta l’obbligo di dimora per il parroco accusato di omicidio stradale - Secondo la ricostruzione della Procura, Fabiana Chiarappa sarebbe stata travolta dalla Fiat Bravo guidata dal sacerdote dopo essere caduta dalla motocicletta. Lo riporta giornaledipuglia.com
Femminicidio Mocanu, la Cassazione conferma la condanna del compagno - A tre anni dal femminicidio di Alexandra Elena Mocanu, avvenuto nel suo appartamento di viale Trieste, a Bolzano, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna inflitta in secondo grado ad Avni ... Lo riporta rainews.it
Francantonio Genovese assolto dall’accusa di riciclaggio, ora potrà scontare la condanna definitiva del 2021 - L'ex sindaco di Messina Francantonio Genovese è stato assolto dall'accusa di riciclaggio e potrà ora scontare la condanna definitiva del 2021. Come scrive ilfattoquotidiano.it