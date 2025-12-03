Cassa di colmata il sottosegretario Ferrante | Entro giugno 2027 il primo lotto

"La realizzazione della cassa di colmata di Brindisi rappresenta una priorità non solo per lo sviluppo del porto, ma per rafforzare il ruolo del Mezzogiorno come piattaforma logistica del Paese". Lo afferma il sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante (Forza Italia) che, questa mattina, ha.

