Caso Totti-Blasi | quando lasciare i figli soli a casa non è automaticamente abbandono di minore

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ilary Blasi accusa Totti e Noemi Bocchi di abbandono di minore, ma il caso solleva una domanda più ampia: lasciare i figli soli a casa costituisce sempre un reato?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

