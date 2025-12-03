Caso Totti-Blasi | quando lasciare i figli soli a casa non è automaticamente abbandono di minore

Ilary Blasi accusa Totti e Noemi Bocchi di abbandono di minore, ma il caso solleva una domanda più ampia: lasciare i figli soli a casa costituisce sempre un reato?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

