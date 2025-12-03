Caso Ramy | pm Milano chiude inchiesta per otto 7 carabinieri rischiano processo

Milano, 3 dic. (Adnkronos) - La Procura di Milano ha chiuso le indagini sull'incidente stradale del 24 novembre 2024 che ha portato alla morte di Ramy Elgaml. Otto in tutto gli indagati: sette carabinieri e Fares Bouzidi, l'amico della vittima che guidava lo scooter che ha finito la sua corsa - dopo una fuga di circa otto chilometri nelle vie del centro - contro un semaforo, all'incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta. Sia Fares che il carabiniere Antonio Lenoci devono rispondere di omicidio stradale; per Lenoci l'accusa è anche di lesioni. I militari Mario Di Micco, Luigi Paternuosto, Federico Botteghin e Bruno Zanotto devono rispondere di frode e depistaggio per aver fatto cancellare i video ripresi con un cellulare da due testimoni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caso Ramy: pm Milano chiude inchiesta per otto, 7 carabinieri rischiano processo

