Caso Ramy pm Milano chiude inchiesta | 7 carabinieri rischiano processo

(Adnkronos) – La Procura di Milano ha chiuso le indagini sull’incidente stradale del 24 novembre 2024 che ha portato alla morte di Ramy Elgaml. Otto in tutto gli indagati: sette carabinieri e Fares Bouzidi, l’amico della vittima che guidava lo scooter che ha finito la sua corsa – dopo una fuga di circa otto chilometri . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caso Ramy, pm Milano chiude inchiesta: 7 carabinieri rischiano processo

