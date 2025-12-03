Caso Ramy chiuse le indagini | otto carabinieri nei guai tra video cancellati falsi e omicidio stradale

L’inseguimento di 8 km e la morte di Ramy: cosa è emerso. La Procura di Milano ha chiuso le indagini — per la seconda volta — nel caso della morte di Ramy Elgaml, il 19enne deceduto il 24 novembre 2024 dopo un inseguimento di 8 chilometri nelle vie Ripamonti–Quaranta. Lo scooter TMax su cui viaggiava insieme all’amico Fares Bouzidi è finito contro un palo del semaforo, per poi essere investito dall’auto dei carabinieri. Al centro dell’inchiesta: un mosaico di responsabilità, omissioni e presunti depistaggi che coinvolgono otto indagati, di cui sette militari dell’Arma e Fares. L’accusa più grave: omicidio stradale in concorso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Caso Ramy, chiuse le indagini: otto carabinieri nei guai tra video cancellati, falsi e omicidio stradale

Leggi anche questi approfondimenti

Caso Ramy, il 19enne del Corvetto morto dopo un inseguimento. Ci sono altri due carabinieri indagati, in tutto sono sette. Per quattro di loro l'ipotesi è di "falso ideologico" Vai su Facebook

Caso Ramy, altri due carabinieri indagati per falso: il giallo della catenina di Fares Bouzidi Vai su X

Caso Ramy, chiuse le indagini sull'amico e 7 carabinieri. La Procura: "I militari nascosero l'urto" - Confermata l'ipotesi di omicidio stradale a carico di Fares Bouzidi, che guidava lo scooter, e del carabiniere al volante dell'auto che ... Lo riporta rainews.it

Caso Ramy Elgaml, indagini chiuse: i pm confermano l'omicidio stradale per l’amico e un carabiniere - Il 19enne è morto il 24 novembre 2024: lo scooter su cui viaggiava, guidato da Fares Bouzidi, è uscito di strada mentre era inseguito da un’auto dei militari. msn.com scrive

Morte Ramy a Milano, indagini chiuse: un carabiniere verso il processo per omicidio stradale. E ci sono nuovi militari indagati - Confermate le accuse per i carabinieri che inseguirono i due ragazzi in fuga (per uno dei due l'accusa è omicidio stradale) ma anche per le menzogne nel verbale, per cui sarebbero indagati anche altri ... Scrive dire.it

Caso Ramy, i pm confermano l'omicidio stradale per il carabiniere - Nel nuovo atto complessivo di conclusione dell'inchiesta figurano anche gli altri sei militari indagati con accuse, a vario titolo, di favoreggiamento e depistaggio per la cancellazione di video e ... Si legge su ansa.it

Morte Ramy Elgaml, chiuse le indagini: confermata l’accusa di omicidio stradale per il carabiniere - La Procura di Milano ha finalizzato le indagini, reiterando per la seconda volta l'atto di conclusione, in relazione alla tragica morte di Ramy Elgaml. Lo riporta thesocialpost.it

Caso Ramy: pm Milano chiude inchiesta per otto, 7 carabinieri rischiano processo - La Procura di Milano ha chiuso le indagini sull'incidente stradale del 24 novembre 2024 che ha portato alla morte di Ramy Elgaml. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it