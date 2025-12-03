Caso Ramy 7 carabinieri a rischio processo | Nel verbale nascosero l' urto tra i veicoli e la presenza di un testimone

Quattro carabinieri "in concorso tra loro" scrissero il verbale di arresto di Fares Bouzidi, l'amico di Ramy Elgaml, "attestando falsamente e omettendo i dati dei quali l'atto era destinato a provare la verità". Lo si legge nell'atto di chiusura delle indagini sulla morte del 19enne di Corvetto. 🔗 Leggi su Today.it

