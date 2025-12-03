Caso Ramy 7 carabinieri a rischio processo | In quattro nascosero l' urto tra i veicoli e la presenza di un testimone

Quattro carabinieri "in concorso tra loro" scrissero il verbale di arresto di Fares Bouzidi, l'amico di Ramy Elgaml, "attestando falsamente e omettendo i dati dei quali l'atto era destinato a provare la verità". Lo si legge nell'atto di chiusura delle indagini sulla morte del 19enne di Corvetto. 🔗 Leggi su Today.it

Caso Ramy, il 19enne del Corvetto morto dopo un inseguimento. Ci sono altri due carabinieri indagati, in tutto sono sette. Per quattro di loro l'ipotesi è di "falso ideologico"

Caso Ramy, altri due carabinieri indagati per falso: il giallo della catenina di Fares Bouzidi

Caso Ramy, pm Milano chiude inchiesta: 7 carabinieri rischiano processo - Otto in tutto gli indagati: sette carabinieri e Fares Bouzidi, l'amico della vittima che guidava lo scooter

"Hanno nascosto la presenza di dashcam e bodycam": chiuse le indagini sulla morte di Ramy. 7 i carabinieri indagati - I militari avrebbero nascosto la presenza di dashcam e bodycam e fatto cancellare i video ai testimoni dopo l'incidente mortale

Caso Ramy: pm Milano chiude inchiesta per otto, 7 carabinieri rischiano processo (2) - Max senza patente e per tratti anche contromano, il vice brigadiere Lenoci, invece, avrebbe mantenuto "una distanza e una

Altri due carabinieri indagati per il caso Ramy: avrebbero dichiarato il falso - L'accusa di false attestazioni riguarderebbe ciò che i due militari hanno riferito quando sono stati sentiti a gennaio dai pm.

Caso Ramy, sette carabinieri indagati per favoreggiamento e depistaggio: nel verbale avrebbero nascosto urto e testimone - Il nuovo avviso è un atto complessivo con tutte le accuse e gli indagati e prelude alla richiesta di processo

Caso Ramy Elgaml, indagini chiuse: i pm confermano l'omicidio stradale per l'amico e un carabiniere - Il 19enne è morto il 24 novembre 2024: lo scooter su cui viaggiava, guidato da Fares Bouzidi, è uscito di strada mentre era inseguito da un'auto dei militari.