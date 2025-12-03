Caso Hegseth Raid del 2 settembre furono 4 il 2° violò Convenzione Ginevra; attacchi su terra? Mirano a Maduro | le dichiarazioni di PBS News

Secondo quanto dichiarato da un ufficiale Usa, i raid contro l'imbarcazione con a bordo 11 narcos non furono 2 - di cui il secondo probabilmente illegale - ma 4. Il terzo e il quarto bombardamento sarebbero serviti a fare affondare il mezzo Non furono due i raid lanciati, lo scorso 2 settembr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Caso Hegseth, "Raid del 2 settembre furono 4, il 2° violò Convenzione Ginevra; attacchi su terra? Mirano a Maduro": le dichiarazioni di PBS News

Cortile di casa. Raid contro i (presunti) narcos e scontro con i militari Hegseth ora è in bilico Massimo Gaggi, @Corriere Vai su X

Il segretario alla Difesa Pete Hegseth sta subendo crescenti pressioni a seguito di un articolo del Washington Post secondo cui avrebbe ordinato all’esercito di “uccidere tutti” in un attacco navale nei Caraibi. Secondo quanto riferito dal Post, Hegseth ha emes - facebook.com Vai su Facebook

Raid contro i narcos, Hegseth posta ‘Franklin la tartaruga’ che spara ai trafficanti. Poi assicura: “Abbiamo appena iniziato a mandarli in fondo al mare” - Il segretario alla Difesa avrebbe scaricato le colpe all’ammiraglio Bradley dell’ordine di uccidere tutti i narcos, ma repubblicani e democratici al Congresso hanno chiesto spiegazioni sulle operazion ... Si legge su quotidiano.net

'Ordine di Hegseth in raid contro narco, uccideteli tutti' - Il segretario della Difesa Pete Hegseth Usa avrebbe ordinato di "uccidere tutti" i membri dell'equipaggio di un'imbarcazione nei Caraibi accusata di trasportare droga. corrieredellosport.it scrive

Hegseth, 'altri 2 raid contro imbarcazioni narcos, 6 morti' - Il capo del Pentagono Pete Hegseth ha annunciato su X che ieri, su ordine del presidente Trump, sono stati condotti due attacchi letali su altrettante imbarcazioni gestite da organizzazioni ... Segnala ansa.it

Hegseth, raid su Houthi fin quando non cesseranno attacchi - Nel momento in cui gli Houthi diranno 'smetteremo di sparare alle vostre navi, smetteremo di sparare ai vostri droni", questa campagna finirà. Scrive ansa.it

Pete Hegseth, nuovo caso sicurezza: «Accompagnato dalla moglie a incontri militari riservati» - Pete Hegseth, 44 anni, segretario della Difesa Usa, con la moglie Jennifer Rauchet, 40, il 25 gennaio 2025, giorno del giuramento: dietro di loro il vicepresidente JD Vance (Ansa) Una bufera dopo ... Scrive corriere.it